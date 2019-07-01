Gölova'da halı saha futbol turnuvası

Sivas'ın Gölova ilçesinde halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva Sıtkı Ayan Kapalı Halı Sahası'nda gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Futbol Turnuvasında Emniyet Amirliği takımı birinciliği elde ederken Gölova Kaymakamlığı takımı ikinci, Özel İdare takımı üçüncü oldu.

Derece giren takımlara kupalarını Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu ve Belediye Başkanı Halil Önge verdi.

Turnuva sponsoru Harun Bektaş'a da katkılarından dolayı Karaosmanoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: AA