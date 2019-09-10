Gölova'da aşure dağıtımı

10.09.2019 15:06

Sivas'ın Gölova ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.



Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Vatandaşlara aşure dağıtan Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, aşurenin birlik ve beraberliği temsil ettiğini söyledi.

Dini ve milli bayramların yanı sıra aşure günü ve Muharrem ayının da toplumsal barışı, kardeşliği ve dayanışmayı artıran günler olduğunu belirten Karaosmanoğlu, "Dağıtımını yaptığımız aşurenin ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Halil Önge, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA