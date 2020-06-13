Gölova'da asfalt çalışmaları Sivas'ın Gölova ilçesinde asfaltlama çalışmaları başladı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde asfaltlama çalışmaları başladı.

Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, Okçaören ve Can köyleri arasında devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Gölova halkının en iyi hizmetlere layık olduğunu belirten Karaosmanoğlu, yaz ayının gelmesiyle asfalt çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yaz aylarında gurbetçilerin gelmesiyle bölgenin hareketli geçtiğini aktaran Karaosmanoğlu, "Bu yıl Kovit-19 salgını nedeniyle vatandaşlar ilçemize geç geldi. Kaymakamlık olarak halkın yollarının daha güzel olması amacıyla yapılan programlar dahilinde asfalt çalışmaları başladı." dedi.

Kaynak: AA