Gölova'da 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu

Gölova ilçesinde Sivas Kongre'sinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi.

Fidan dikim töreninde konuşan Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Sivas Kongresi'nin 100. yılının çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Bu kapsamda oluşturulan hatıra ormanına 1919 çam fidanı dikildiğini aktaran Karaosmanoğlu, "Ülkemizin büyük bir kısmı ormanlarla kaplı. Bir fidanın büyüyerek ağaç olması toprağın ona can vermesi çok önemli. Ormanları korumamızın önemini zaten biliyoruz, bu nedenle toplumsal duyarlılığı bu konuda arttırmalıyız." dedi.

Ormanların korunması hususunda da uyarıda bulunan Karaosmanoğlu, "Gerek orman yangınların önlenmesi, çevrenin temiz tutulması manasında 7'den 70'e küçükten büyüğe herkese görev düşüyor. Bu proje kapsamında burada fidan dikeceğiz. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Bu tarz sosyal projelerde her zaman varız ve her zaman da olacağız." diye konuştu.

Ağaç dikim etkinliğine Gölova Ziraat Odası Başkanı İlyas Vahapoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yılmaz Sönmezateş, Milli Eğitim Müdürü Salih Sönmez ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA