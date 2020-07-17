Gölmarmara'da 'Prestij Cadde' çalışması başladı
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Gölmarmara'da 'Prestij Cadde' çalışması başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesi Atatürk Bulvarında üst yapı çalışmasına başladı.

Gölmarmara'da 'Prestij Cadde' çalışması başladı
17.07.2020 17:46 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:00

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesi Atatürk Bulvarında üst yapı çalışmasına başladı. Aydınlatmaları, kilit parke döşemesi ve peyzaj uygulamasıyla prestij kazanacak olan bulvarda başlayan çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya takip etti.

Kentin ihtiyacına yönelik yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesi Atatürk Bulvarında prestij cadde çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, MASKİ'nin yürüttüğü alt yapı çalışmasının ardından üst yapı çalışmasına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da mevcut bulvarda başlayan çalışmaları inceledi. Yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Topkaya, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, mevcut bulvarı baştan aşağı yenileyeceğiz. Allah'ın izniyle çalışmalara da başladık. Mevcut bulvarı, modern üst yapısı, aydınlatması ve peyzaj uygulamasıyla güzel bir görünüme kavuşturacağız" dedi.

Topkaya, Büyükşehir Belediyesinin, ilçede Atatürk Bulvarının yanı sıra, Fatih Caddesinde de eş zamanlı olarak kilit parke döşemesi yapacağını dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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