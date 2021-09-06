Gölmarmara'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Gölmarmara'ya bağlı İsmetpaşa Mahallesi Turfandede mevkiinde 3 farklı noktada meydana gelen orman yangınına ilk müdahaleyi yaparak, yangının büyümeden söndürülmesini sağladı.

Gölmarmara'ya bağlı İsmetpaşa Mahallesi Turfandede mevkiinde 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahaleyi hızlıca harekete geçerek olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptı. İtfaiye ekiplerinin gayretleri sonucunda yangın büyümeden söndürülürken, ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Daire Başkanı Gürhan İnal, yapılan hızlı müdahalenin önemine değindi. İnal, önümüzdeki süreçte oluşabilecek orman yangınları karşı vatandaşlara ve çiftçilere de çağrıda bulunarak, yaşanabilecek yangınlarda ilk müdahalenin kısa sürede yapılabilmesi için taral makinelerini ve su tankerlerini içi su dolu, hazır halde bekletilmesini talep etti.

Kaynak: Bültenler