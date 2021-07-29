Gölmarmara'da jandarma, hayvan haklarına dikkat çeken afişler astı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesindeki muhtelif noktalara sokak hayvanları ve evcil hayvanlara yönelik hazırlanan afişleri asarak, hayvan hakları konusuna dikkati çekti.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesindeki muhtelif noktalara sokak hayvanları ve evcil hayvanlara yönelik hazırlanan afişleri asarak, hayvan hakları konusuna dikkati çekti.

Gölmarmara ilçesinde 15 farklı kırsal mahalleyi ziyaret eden jandarma ekipleri, mahallelerde kahvehanelerde ve toplu alanlarda vatandaşlara hayvan haklarını hatırlattı. Muhtelif noktalara afişler asıldı.

Jandarma, hayvanların dövüştürülmesinin, hayvanların fiziki gücünü aşacak işlerde çalıştırılmasının ve yasa dışı hayvan ticaretinin yasak olduğunu da vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram