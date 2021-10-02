Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni sezon için iddialı - Haberler Spor
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Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni sezon için iddialı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni sezon için iddialı

Fenerbahçe, Trabzonspor, Altay ve Galatasaray'ın Kadınlar Ligi'ne katılacak olmasıyla kadın futbolu büyük bir ivme kazanırken, Kocaeli Kadın FK'da da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

KOCAELİ (İHA) - Fenerbahçe, Trabzonspor, Altay ve Galatasaray'ın Kadınlar Ligi'ne katılacak olmasıyla kadın futbolu büyük bir ivme kazanırken, Kocaeli Kadın FK'da da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Alt yapısında başarılı sporcular yetiştiren Kocaeli Kadın FK'da top koşturan, golleriyle adından söz ettiren genç kızlar, sezona iddialı girecek.

Kurulduğundan bu yana hem Kocaeli'yi, hem de Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil eden Kocaeli Kadın Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 2019-2020 sezonundan bu yana Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Kadın FK'nın başarılı futbolcuları, yeni sezona iddialı giriş yapacak.

Kadınlar Ligi'nde yeni takımlar

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunan Altay, Hatayspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadın şubelerinin belirlenecek kriterleri sağlamaları koşuluyla yeni oluşturulacak en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verildi.

Alemdaroğlu: "Birçok kulübe transfer gerçekleştirdik"

Kocaeli Kadın FK kurucusu ve antrenörü Hasan Alemdaroğlu, 2002 yılında kurdukları takımla çok sayıda Türkiye şampiyonluğu ve 2 dünya 2'nciliği elde ettiklerini kaydetti. 2005 yılından bu yana liglerde mücadele ettiklerini söyleyen Alemdaroğlu, birçok büyük kulübe de futbolcu gönderdiklerini dile getirdi. Gaziantep Kadın FK, Konak Belediyesi Kadın FK, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi birçok kulübün kadrosunda, Kocaeli Kadın FK bünyesinde yetişen genç kadınların yer aldığını vurgulayan Alemdaroğlu, diğer takımların oyuncu taleplerinin sürdüğünü söyledi.

"Taleplere yetişemiyoruz"

Kulüplerden gelen taleplere yetişemediklerini belirten Alemdaroğlu, "Bu zamana kadar 40'ın üzerinde oyuncu verdik, alt yapımız çok iyi ama inanın bazen zorlanıyoruz, yetiştiremiyoruz. Örneğin Fenerbahçe bizden iyi bir oyuncumuzu aldı, Konak Belediyesi 3 tane aldı, Gaziantep aldı. Tüm kulüplere oyuncu veriyoruz" diye konuştu.

"Bu sezon çok farklı olacak"

2006 yılından itibaren Kadın Ligi'nin oynandığını ama 2015'ten sonra işlerin daha da ciddileştiğine dikkat çeken Alemdaroğlu, şöyle konuştu:

"2 sene önce lige Beşiktaş katıldı ve renk kattı. Kadınlar Ligi'nde Beşiktaş'ın olması farklı bir ilgi oluşturdu. Şimdi Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe gibi takımlar da lige katılıyor. Bunların katılmasıyla Kadınlar Ligi zirve yapacak ve ileri seviyeye taşınacak. Bu sezon çok farklı olacak. Şuanda 6 Süper Lig takımı Kadınlar Ligi'ne katıldı. Bu sayı artıyor, kadın futbolu ivme yakaladı. İnşallah daha iyi olacak. Kadın futbolu için her zaman, 'ortada bir bebek var ve o bebek büyüyecek' deniliyordu ama 15 yıldır aynı şey söyleniyordu. Bu zamana kadar büyüme olmadı, yerimizde sayıyorduk. Bu sene çok farklı oldu. Üzerimize daha fazla yük bindi."

Alayont: "Bu ivmeyi kazanacağını tahmin edemezdik"

Kariyerine 7 yıldır lisanlı olarak devam eden 18 yaşındaki Mesude Alayont, Denizli Pamukkale Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde oynadığını, daha sonra Horozkentspor'a geçtiğini, 2019-2020 sezonu devre arasında da Kocaeli Kadın FK'ya transfer olduğunu söyledi. Kadın futbolunun bu sene büyük bir gelişme gösterdiğini vurgulayan Alayont, "Yaklaşık 1 sene önce, kadın futbolunun bu durumlara geleceğini tahmin edemezdik. 3 büyüklerin lige katılıyor olması piyasayı çok canlandırdı. Adından söz ettiren takımların kadın futbolunda olması bilinirliliğimizi arttırır ve bu durum bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"Teklifleri göz önünde bulunduracağız"

Birkaç kulüple görüşmelerin olduğuna dikkat çeken Alayont, "Sene başında birkaç kulüple konuşmuşluğumuz var ama şuanda lig başlamadı ve statü belirlenmedi. Açıkçası transfer konuları ile ilgili şuanda fazla ilgilenmiyorum ama gelen teklif olursa göz önünde bulunduracağız" dedi.

Balaban: "İddialıyız"

Kadın futbolunun bu sezon beklenmedik bir şekilde yükselişe geçtiğini kaydeden 22 yaşındaki Rabia Balaban ise şu ifadeleri kaydetti:

"İşin içinde büyük kulüpler girdi. Bu hepimize büyük kapılar açacak. Çok güzel şeyler oluyor, inşallah daha da güzelleri olacak. Fenerbahçe, Galatasaray, İzmir Altay, Çaykur Rizespor, Trabzonspor lige dahil oldu, birkaç kulüp daha var. 22 takım var. Çok güzel şeyler olacak. Bu sene çok büyük rekabetler olacak. Bizim kulübümüz de iddialı bir kulüp. Onların arasında, onlara oyuncu yetiştiren kulübüz. Onlarla kafa kafaya oynayacağımızı düşünüyorum." - KOCAELİ

Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni sezon için iddialı

Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni sezon için iddialı

Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni sezon için iddialı

Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni sezon için iddialı

Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni sezon için iddialı

Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni sezon için iddialı

Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni sezon için iddialı

Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni sezon için iddialı

Golleriyle adından söz ettiren genç kadınlar, yeni sezon için iddialı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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