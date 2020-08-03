Göllerbaşı bölgesi nerede? Sondakika haberi olarak gündeme gelen Göllerbaşı bölgesi kazası nerede oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Göllerbaşı bölgesi nerede? Sondakika haberi olarak gündeme gelen Göllerbaşı bölgesi kazası nerede oldu?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Üzücü kaza sonrası Göllerbaşı bölgesi nerede sorusu akıllara geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesine nasıl ulaşılır?

Göllerbaşı bölgesi nerede? Sondakika haberi olarak gündeme gelen Göllerbaşı bölgesi kazası nerede oldu?
03.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:16

İçerisinde Milli Eğitim personelinin de bulunduğu bir araç Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında uçuruma devrildi. 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada 1 kişi de yaralandı. Peki, Göllerbaşı bölgesi kazası nerede oldu? ? Sondakika haberi olarak gündeme gelen Göllerbaşı bölgesi kazası nerede?

GÖLLERBAŞI BÖLGESİNDEKİ KAZA NASIL OLDU?

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. Bölgeye pikniğe giden, içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

GÖLLERBAŞI BÖLGESİ NEREDE?

Yüksekova ilçesi Sat Dağları bölgesinde yer alan Göllerbaşı'nın mevkii 3200'dür. Göllerbaşı bölgesi, Yüksekova'nın güney bölümüne yer almaktadır. Sat Dağları'nın diğer adı İkiyaka dağlarıdır.

Göllerbaşı bölgesi nerede? Sondakika haberi olarak gündeme gelen Göllerbaşı bölgesi kazası nerede oldu? Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölges
Göllerbaşı konum

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

İlgili Haberler

Ayasofya'ya nasıl gidilir! Ayasofya nerede? Toplu taşıma ile Ayasofya'ya nasıl gidilir?
Ayasofya'ya nasıl gidilir! Ayasofya nerede? Toplu taşıma ile Ayasofya'ya nasıl gidilir?
NBA ne zaman başlayacak? NBA ilk maç nerede oynandı? NBA derbisinde hangi oyuncular var?
NBA ne zaman başlayacak? NBA ilk maç nerede oynandı? NBA derbisinde hangi oyuncular var?
Eski Köye Yeni Adet konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet nerede çekilmiştir? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları
Eski Köye Yeni Adet konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet nerede çekilmiştir? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Medya
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez Ekonomi
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Magazin
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı 3. Sayfa
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma Dünya
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü 3. Sayfa
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğuldu
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğuldu
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Al Hilal, Ekuban için 4 milyon euroyu gözden çıkardı
Al Hilal, Ekuban için 4 milyon euroyu gözden çıkardı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde 'Düştü' dedi
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde "Düştü" dedi
Beşiktaş Burak Yılmaz'ın boşluğunu Nenad Lukic ya da Teemu Pukki ile dolduracak
Beşiktaş Burak Yılmaz'ın boşluğunu Nenad Lukic ya da Teemu Pukki ile dolduracak
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Kavala Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Coşkun Sabah Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Beto Erol Bulut Okan Buruk Cüneyt Çakır Nihat Özdemir
Daha Fazla İzmir Bakan Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Göllerbaşı bölgesi nerede? Sondakika haberi olarak gündeme gelen Göllerbaşı bölgesi kazası nerede oldu? - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 11:22:59. #1.14#
title