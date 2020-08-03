Göllerbaşı bölgesi nerede? Sondakika haberi olarak gündeme gelen Göllerbaşı bölgesi kazası nerede oldu? Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Üzücü kaza sonrası Göllerbaşı bölgesi nerede sorusu akıllara geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesine nasıl ulaşılır?

İçerisinde Milli Eğitim personelinin de bulunduğu bir araç Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında uçuruma devrildi. 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada 1 kişi de yaralandı. Peki, Göllerbaşı bölgesi kazası nerede oldu? ? Sondakika haberi olarak gündeme gelen Göllerbaşı bölgesi kazası nerede?

GÖLLERBAŞI BÖLGESİNDEKİ KAZA NASIL OLDU?

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. Bölgeye pikniğe giden, içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

GÖLLERBAŞI BÖLGESİ NEREDE?

Yüksekova ilçesi Sat Dağları bölgesinde yer alan Göllerbaşı'nın mevkii 3200'dür. Göllerbaşı bölgesi, Yüksekova'nın güney bölümüne yer almaktadır. Sat Dağları'nın diğer adı İkiyaka dağlarıdır.