Göller Yöresi için kuvvetli sağanak uyarısı
Isparta ve Burdur çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Denizli'nin doğu ve Konya'nın batı ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Isparta ve Burdur çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Denizli'nin doğu ve Konya'nın batı ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Isparta ve Burdur çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Denizli'nin doğu ve Konya'nın batı ilçelerinde saat 21.00'e kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu.
Duyuruda, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Kaynak: AA
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