Göller Yöresi, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusunda yarın kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın'ın iç kesimleri ve Muğla'nın güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Ordu, Giresun ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan denizlerde fırtına beklenmezken görüş iyi durumda olacak.