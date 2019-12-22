Göller Ekspresi'yle ekonomik ve keyifli yolculuk

22.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:08

AKDENİZ ile Ege'yi birbirine raylarla bağlayan Göller Ekspresi, 10 yıl aradan sonra 25 Ekim'de yeniden sefere başladı. Isparta ile İzmir arasındaki ulaşımda treni tercih edenlerin, keyifli ve konforlu bir yolculuk yaptığı Göller Ekspresi, her gün onlarca yolcuya eşsiz bir seyahat imkanı sağlıyor.

Isparta- İzmir hattında her gün karşılıklı olarak işletilen Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor. Basmane Garı'ndan saat 22.30'da, Isparta'dan ise saat 22.00'de hareket eden trenin ortalama seyahat süresi 8 saat. Tren; Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindiriyor. Göller Ekspresi'ni kullanan yolculardan kimi treni konforlu olduğu için, kimiyse ekonomik olduğu için tercih ediyor. Genelde hafta sonları yoğunluğun yaşandığı trenin yolcularından Gönül Yaman (50), rahat bir ulaşım aracı olduğu için treni tercih ettiğini söyledi. Ailesi ile birlikte seyahat eden trenin en küçük yolcularından 5 yaşındaki Buğra Ayaz (5) da, trenle yolculuk yapmayı çok sevdiğini belirtti. Yine ulaşım aracı olarak treni tercih eden Cemile Özgenç (62) de, engelli kızı Zuhal Özgenç (42) ile birlikte yolculuk yaptığını, çok memnunuz kaldıklarını, koltukların geniş ve tuvaletin bulunduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

KİMİ KONFORLU KİMİ EKONOMİK BULUYORYolculardan Turgut Cengiz (70), "Çok iyi oldu tren seferlerinin başlaması. Aydın'a kadar gideceğim. Tren yolculuğunu seviyorum. Bir şehrin merkezinden diğer şehrin merkezine gidiyoruz. Otopark sorunumuz yok. Evim de istasyona yakın" derken, Mustafa Taş (71) ise "Isparta'ya gidiyorum. Treni tercih etme nedenim hem ucuz hem de evime yakın olması. Çok rahat ve konforlu, ayrıca diğer ulaşım araçlarına göre daha ucuz" diye konuştu. Yine yolculardan Engin Coşkun (38) da tren yolculuğunun kendisi için avantajlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Eşimle ayrıyım. Kızım annesi ile İzmir'de kalıyor. Ben Aydın Ortaklar'da oturuyorum. İşimden dolayı kızımı gelip alamıyordum. Ortaklar'dan trene bindiğimde geri dönüşüm olmuyordu. Isparta treninin olması benim için çok iyi oldu. İstediğim zaman gelip kızımı alabiliyorum."Isparta'ya giden Mustafa Erdoğan Şenkaya (22), "İlk tren yolculuğum. 4 yıl boyunca Isparta'ya otobüsle gittim. Artık bu konforu tadayım istedim. Otobüslerde koltukların arası bayağı dar. Trenin bu anlamda artısı yüksek. Ayrıca daha sessiz ve konforlu" dedi.Feyza Üzümcü (32) isimli yolcu da "Bu seferler yeni başladı ama oldukça güzel. Daha önce İzmir'den Konya'ya gitmiştim. Memnun kaldığım için şimdi de Isparta'ya gidiyorum. Mesafe olarak biraz uzun ama otobüs kadar konforlu. Bu nedenle tercih ettim. Ayrıca daha ekonomik" ifadelerini kullandı.