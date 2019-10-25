"Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek"

25.10.2019 14:48

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin yeniden başlayan Isparta-İzmir seferine ilişkin "Artık Göller Ekspresi konforlu ve güvenli altyapısıyla hizmet vermeye devam edecek. Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi olacak." dedi.

Turhan, trenle geldiği Isparta Garı'nda düzenlenen Göller Ekspresi'nin ilk Isparta-İzmir seferine uğurlanması töreninde, Isparta'nın güzelliklerini milletle ve dünyayla buluşturmak, şehrin marka değerini artırmak, kentte yaşayan insanın refahını, mutluluğunu ve hayat standartlarını yükseltmek için hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu amaçla seferlerine başlayacak Göller Ekspresi'ni uğurlamak için bir araya gelindiğini aktaran Turhan, hattın ilk olarak 1996'da hizmete başladığını, o tarihlerde bu hattı yaşatacak ne yeterli altyapı ne de vizyon olduğunu dile getirdi.

Çünkü demir yolu altyapısına neredeyse yarım asır boyunca tek bir çivi bile çakılmadığını anlatan Turhan, şöyle devam etti:

"İşte bu vahim tablodan büyük umutlarla başlatılan Göller Ekspresi de payına düşeni almıştı. 2008'de daha kaliteli ve konforlu bir altyapı ve yeni tren setleriyle hizmet vermeye başlamak için Göller Ekspresi seferlerine ara vermek durumunda kalmıştı. Geride bıraktığımız zaman içinde sadece bu hattımızı yenilemedik. Ülke genelinde tam bir demir yolu seferberliği başlattık. 1950'den sonra yılda ortalama ülkemizde 18 kilometre demir yolu inşa ediliyordu, bizim iktidarımız döneminde yılda ortalama 135 kilometre yeni demir yolu yaptık. Bakımsızlıktan çürümeye terk edilen hatlar yerlerini modern olanlara, kağnı gibi giden trenler artık yerlerini yüksek hızlı trenlere bırakıyor, şehirlerimizi demir yoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık. Pekin'den Londra'ya demir yoluyla ulaşmak artık mümkün. Dün Ankara'da özellikle orta Asya'daki devletlerin demir yolu yöneticileriyle yaptığımız bir toplantıda Pekin'den Londra'ya gidecek demir yolunun mutabakat metnini imzaladık. İnşallah 6 Kasım'da tüm bu koridor üzerindeki ülkelerin demir yolu yöneticilerinin de katılacağı bir törenle Çin'den kalkan treni Londra'ya uğurlayacağız."

Turhan, Göller Ekspresi'ni kullanacakların aradaki farkı görerek demir yolu ulaşımında nereden nereye gelindiğini fark edeceklerini belirterek, "Artık Göller Ekspresi konforlu ve güvenli altyapısıyla hizmet vermeye devam edecek. Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi olacak. Kimse İzmir'e, Denizli'ye, Burdur'a, Aydın'a giderken otobüs bileti bulamadığı için endişelenmeyecek. Heyecan verici bu hizmetin Göller Ekspresi'nin başta Isparta'ya ve Ispartalı hemşehrilerimiz olmak üzere bölgemizde bu hizmetten faydalanacak olanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Isparta'ya saate 200 kilometre hızla gelebilen trenle tanıştırmayı hedefledik"

İnsanların Isparta'nın değer ve güzelliklerine daha konforlu, güvenli ve kısa sürede ulaşması için büyük projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turhan, Isparta'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için bu güne kadar 2,5 milyar liraya yakın kaynak aktardıklarını bildirdi.

Isparta'nın demir yollarına da önemli yatırımlar yaptıklarına değinen Turhan, kenti saate 200 kilometre hıza ulaşan trenle tanıştırmayı hedeflediklerini, 423 kilometre uzunluğundaki Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antalya Hızlı Tren Projesi'ni gündeme aldıklarını söyledi.

Projenin sonuna doğru yaklaşıldığını, bu projenin finansmanını temin etmek için çalışmalara da devam ettiklerini aktaran Turhan, bu proje hayata geçtiğinde Isparta'nın tarihi değerlerinin, doğal güzelliklerinin ve yöresel ürünlerinin ekonomik değerinin daha da artacağını, vatandaşın ekonomik gelirinin daha da yükseleceğini dile getirdi.

Isparta'nın ve milletin bunu hak ettiğini, bunların gecikmiş hizmetler olduğunu belirten Turhan, şöyle devam etti:

"Sahneye bir lider, hizmet, devlet adamı, dünya lideri çıktı. Milletimizle bu hizmetleri buluşturdu. Biz de onun ekibi olarak gösterdiği vizyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü Isparta Anadolu'nun mührüdür, bu mühre yakışır olanı yapmaya çalışıyoruz. Bu mühre sahip çıkmak, korumak, geliştirmek ve ilelebet sahip çıkmak bizim en kutsal vazifemizdir. Bu mühür için yeri geldiğinde yol yapıyoruz, ray döşüyoruz, yeri geldiğinde Barış Pınarı Harekatı gibi tarihimize altın sayfaları eklemeye devam ediyoruz. Bizler istiklal mücadelemizi sürdürürken ülkemize göz diken, milletimize kefen biçenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Milletimizin desteği ve imanla atan kalbimiz olduğu müddetçe, bize hiçbir güç bu coğrafyada diz çöktüremez, ezanlarımızı susturamaz, bayrağımızı indiremez. Yeri geldiğinde de kendi göbeğimizi kendimiz keser, terör öğütlerine de sahayı dar ederiz. Yeri geldiğinde ise masadan diplomatik zaferle kalkmayı biliriz. Sahada olmaya, sahayı imar ve inşa ettiğimiz gibi, terör unsurlarından temizlemeye de kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü bu vatan bize atalarımızın mirası ve emaneti olduğunun bilincindeyiz. Masadaki gücümüzü sahadaki kararlığımız gibi tahkim etmeye kararlıyız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Turhan, ülkedeki birçok hizmetin hayta geçmesinde önderlik yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine teşekkür ettiğini, onun ekibinde olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

"10 yıllık hasret son buldu"

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de 10 yıllık tren seferi hasretinin Isparta açısından son bulduğunu kaydetti.

Isparta için büyük önem arz eden Eskişehir - Isparta - Antalya Hızlı Tren Projesi'nin de hızlı şekilde devam ettiğine değinen Bilgiç, "Destekleriniz için şükranlarımızı arz ediyoruz. Bakanlığınızın Isparta'ya yapmış olduğu diğer yatırım ve hizmetler için de ayrıca müteşekkiriz." dedi.

Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir ücretini de 50 lira olarak belirledikten sonra Isparta Garı çevresine yapılması planlanan Millet Bahçesi projesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ile Recep Özel ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı.

Kaynak: AA