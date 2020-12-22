Goller Cepte ile haber oku, 'Her gol 100 MB' hakkı kazan

Turkcell'in taraftar uygulaması Goller Cepte, 2020 yılının sonuna kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Yıl sonuna kadar Süper Paket Kampanyası, Haber Oku Kampanyası ve Bilgi Yarışması'na katılacak kişileri sürpriz hediyeler bekliyor. Ayrıca Goller Cepte uygulaması kullanıcıları ve aboneleri 'Yılın Futbolcusu', 'Yılın En İyi Spor Kareleri' ve 'Yılın En Unutulmaz 5 Maçı' gibi oylamalara da katılabilecek.

Turkcell'in taraftar uygulaması Goller Cepte, 2020 yılının sonunda da spor tutkunlarını sevindirmeye devam ediyor. Yıl boyunca her bir kullanıcısına ve abonesine ortalama 108 GB hediye internet kazandıran Goller Cepte uygulaması yıl sonuna özel kampanyalarıyla yeni sürprizler yapacak. Yıl sonuna kadar Goller Cepte uygulaması içindeki 'Haber Okuma' kampanyası metninde yer alan Goller cepte Instagram hesabına giren ve uygulamada 50 haber okuyan tüm kullanıcılar, 1 adet 'Her Gol 100 MB' hakkı elde edecek. Ayrıca yıl sonuna kadar Goller Cepte Süper Paketi aboneliği satın alan tüm kullanıcılara 1 ay geçerli Avrupa Paketi aboneliği hediye edilecek.

Goller Cepte içinde yer alan ve 31 Aralık 2020-2 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bilgi Ligi Özel Yarışması'nda kazanan kullanıcılar da özel bir hediyenin sahibi olacak. Bilgi Ligi'ni ilk sırada tamamlayan kullanıcı, 21 'Her Gol 100 MB' hakkı kazanacak.

Goller Cepte kullanıcıları seçiyor

Goller Cepte uygulaması 2020 yılını enleri seçerek noktalayacak. Goller Cepte uygulamasının Instagram hesabından 'Yılın Futbolcusu' seçilecek. Bunun yanı sıra kullanıcılar seçimlerini şu konularda da yapabilecekler:

2020 yılının en iyi spor kareleri Instagram paylaşımı

Bu yıl unutamadığımız 5 maç

4 Büyükler yılın en iyi 11'i

4 Büyükler yüzleri güldüren oyuncu performansları

2020 yılında spor dünyasında neler oldu?

NBA'de yılın unutulmaz olayları

2020 yılından neler öğrendik?

2021'den neler bekliyoruz? - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Yanık