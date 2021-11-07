FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - GÖLLENME SORUNU ORTADAN KALKAN FATİH CADDESİNDE ASFALTLAMA BAŞLADI

Yalova Belediyesi, şehrin en işlek güzergahlarından biri olan Fatih Caddesi'nde geçtiğimiz aylarda altyapı çalışmalarıyla göllenme sorununu ortadan kaldırmıştı. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un tespitleri ve vatandaşların talepleri doğrultusunda altyapısı yenilenen Fatih Caddesi'nde, bu kez asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Trafiğe kapatılan caddede ekipler, asfaltlama çalışmalarını ivedilikle sürdürüyor. Yalova Belediyesi yetkilileri tarafından kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanacağı ve trafik akışının tekrardan sağlanacağı bildirildi. İşimiz Bu Yapılmayanı Yapmak

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Fatih Caddesi'nde göllenmeler, ev ve iş yerlerini su basması olayları yaşanmaktaydı. Ulaşım etkilenmekte, vatandaşlarımız maddi-manevi zarar görüyordu. 600 mm çapında yeni kolektör hattımız ile mevcut yağmursuyu kanalını da iptal etmeden bu sorunu da çözdük. Şimdi ise altyapısı tamamlanan caddemizde asfaltlama çalışmalarına başladık. Kısa süre içerisinde çalışmalarımız tamamlanacak. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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