Gölköy ilçesinde ambar ve ahır yangını
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Gölköy ilçesinde ambar ve ahır yangını

Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan yangında bir ambar ile iki ahır kullanılmaz hale geldi.

Gölköy ilçesinde ambar ve ahır yangını
29.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:04

Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan yangında bir ambar ile iki ahır kullanılmaz hale geldi.

İlçenin Kale Mahallesi'nde, Kemal Çapan'a ait ambarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki ahıra sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ambar ve iki ahırda hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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