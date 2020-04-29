Gölköy ilçesinde ambar ve ahır yangını Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan yangında bir ambar ile iki ahır kullanılmaz hale geldi.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan yangında bir ambar ile iki ahır kullanılmaz hale geldi. İlçenin Kale Mahallesi'nde, Kemal Çapan'a ait ambarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ambar ve iki ahırda hasar oluştu. Kaynak: AA