Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi karın etkisiyle yüzde 32'ye yükseldi
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Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi karın etkisiyle yüzde 32'ye yükseldi

22.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:14
Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi karın etkisiyle yüzde 32'ye yükseldi

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar nedeniyle yüzde 32'ye ulaştı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar nedeniyle yüzde 32'ye ulaştı.

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi yükselmeye başladı.

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, Bolu Dağı, Abant ve Mudurnu derelerinden gelen suyla 7 milyon metreküp artarak, yüzde 32 seviyesine yükseldi.

Barajda bulunan mevcut suyun, kentin 7 aylık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Karların erimeye başlamasıyla barajdaki su seviyesinin hızla yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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