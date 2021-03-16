Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi

16.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:39
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi

BOLU'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesinde artış oldu.

BOLU'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesinde artış oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 43'e ulaştı.

Bolu'da içme suyu kaynağı olarak kullanılan Gölköy Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi azaldı. Barajdaki doluluk oranı en kurak dönemde yüzde 18'e kadar geriledi. 24 milyon metreküp su kapasiteli Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi son günlerde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle birlikte arttı. Barajdaki su seviyesi yüzde 43'e yükseldi. Barajın mevcut doluluk oranıyla hiç yağmur yağmasa dahi kentin 10 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu, kentte su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği öğrenildi.


Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Rasim Öztekin Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:42:27. #1.14#
title