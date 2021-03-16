Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi

BOLU'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesinde artış oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 43'e ulaştı.

Bolu'da içme suyu kaynağı olarak kullanılan Gölköy Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi azaldı. Barajdaki doluluk oranı en kurak dönemde yüzde 18'e kadar geriledi. 24 milyon metreküp su kapasiteli Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi son günlerde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle birlikte arttı. Barajdaki su seviyesi yüzde 43'e yükseldi. Barajın mevcut doluluk oranıyla hiç yağmur yağmasa dahi kentin 10 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu, kentte su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK