Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi
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Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi

04.02.2021 15:52 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:56
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi

BOLU'da, içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yüzde 18'e düşen su seviyesi, son günlerde yağan karların erimesiyle birlikte yüzde 27'ye yükseldi.

BOLU'da, içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yüzde 18'e düşen su seviyesi, son günlerde yağan karların erimesiyle birlikte yüzde 27'ye yükseldi.

Bolu'da içme suyu kaynağı olarak kullanılan Gölköy Barajı'nda normalin altında yağış düşünce su seviyesi azaldı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 18'e geriledi. Tamamen dolu olması halinde 24 milyon metreküp suyu tutabilen Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi son günlerde etkili olan yağışların ardından, karların erimesiyle arttı. Barajdaki su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi. Su seviyesinin yüksek kesimlerdeki karların da erimesiyle yüzde 30'u aşacağı öğrenildi. Mevcut doluluk oranıyla hiç yağmur yağmasa dahi kentin 7 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu, kentte su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği öğrenildi.


Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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