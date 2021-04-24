Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 90'lara ulaştı
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Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 90'lara ulaştı

İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM - Haberler | Güncel

Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 90'lara ulaştı Bolu'da, etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrası kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göledinde su seviyesi yüzde 90'ları buldu.

Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 90'lara ulaştı

BOLU - Bolu'da, etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrası kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göledinde su seviyesi yüzde 90'ları buldu. Su seviyesinin yükselmesiyle göl içindeki adacıklar kaybolurken, bazı ağaçlar da suyun içinde kaldı.

Bolu'da, yağışların mevsim normallerinin altında kalması sebebiyle doluluk oranı yüzde 18'lere kadar düşen kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti'nde su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Baraj'ında geçtiğimiz aylarda yüzde 18'lere kadar düşen su seviyesi geçtiğimiz haftalarda yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 90'lara kadar çıktı.

Gölköy'de su seviyesinin yükselmesiyle birlikte göl içinde oluşan adacıklar kaybolurken, bazı ağaçlar da suyun içinde kaldı.

Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 90'lara ulaştı
Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 90'lara ulaştı
Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 90'lara ulaştı
Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 90'lara ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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