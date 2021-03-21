Gölkent Cami Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma ve Onarma Derneği'nde Çelikiz güven tazeledi

Gölkent Cami Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma ve Onarma Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu'nda Kadir Çelikiz yeniden başkan seçildi.

Genel kurul toplantısında konuşan Çelikiz, dernek yapılarını güçlendirdiklerini, fiziksel imar ve inşa dönemini geride bıraktıklarını belirterek, şimdi ihya ve yaşatma döneminde olduklarını kaydetti.

Kuruma değer katacak ve kentin münevverlerinden oluşan bir ekiple yola devam ettiklerini belirten Çelikiz, "Eğitimde asıl gayemiz; 'Ahlak ruhun can suyudur' düsturu ile hareket edip milletimizin emaneti, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı vahyin kılavuzluğunda, nebevi ahlak ile donatıp dinine, vatanına ve bayrağına sevdalı nesiller yetiştirerek, bu muhteşem eserin yapımında maddi ve manevi emeği olan insanlarımıza vefamızı göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Seçimlere tek aday olarak giren Çelikiz, katılım gösterenlerin oylarını alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Çelikiz'in yönetim kurulu Sinan Çakır, İbrahim Özbudak, Hakan Vural ve Ali Pir'den, denetim kurulu ise Muhterem Aktaş, Yasin Aslan ve Numan Uysal'dan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay