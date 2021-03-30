Yumurtalık'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Yumurtalık'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel
Yumurtalık'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Adana'nın Yumurtalık ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Adana'nın Yumurtalık ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakam Hasan Hüseyin Vural Barbaros İlkokulu önündeki etkinlikte, yaya geçidine kırmızı çizgi çizerek öğrencilerle yolun karşısına geçti.

Kaymakam Vural, AA muhabirine, "Yaya Önceliğimiz Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla caddelerdeki yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayalarda olduğunu bir kez hatırlattıklarını söyledi.

Etkinlikte öğrencilere kırmızı düdük, oyuncak, boyama kitabı, şapka ve tişört dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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