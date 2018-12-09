Gölhisar'da TOKİ Konutlarının Kuraları Çekildi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar için kura çekilişi düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Yusufça Beldesi ve Ulucami Mahallesi'nde inşa edilen 309 konutun hak sahipleri belirlendi.

Törende konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak, son 16 yılda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini belirterek "TOKİ tüm yurtta şehirlerimizi, ilçelerimizi adeta yeniden kurdu. Bu süreçte ilimizde TOKİ tarafından gerçekleştirilen birçok proje de neticelendirildi. Bugün kura çekilişine katılan tüm vatandaşlarımızın yeni konutlarında güle güle oturmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de 2002 yılından beri TOKİ tarafından 800-900 bin civarında konut yapıldığına dikkati çekerek "Burdur ve ilçelerinde bu süreçte birçok vatandaşımızı TOKİ ile ev sahibi yaptık." dedi.