Gölhisar'a E-Sınav Merkezi açılacak

BURDUR (AA) - AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik, Gölhisar ilçesinde E-Sınav Merkezi'nin açılacağını bildirdi.

Özçelik, yaptığı açıklamada, ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gölhisar'da E-Sınav Merkezi'ne ihtiyaç duyulduğuna değinen Özçelik, şubat ve martta Tefenni ilçesine daha sonra da Karamanlı, Ağlasun ve Yeşilova ilçelerinin de yararlanabileceği bir merkez oluşturmak için ilgili bakanlıkla görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Gölhisar'da çalışmaların başladığını, kurulumun tamamlandığını vurgulayan Özçelik, "E- Sınav Merkezi çalışanlarına verilecek eğitim sonrasında bu ay içinde merkez hizmete başlayacaktır. Gölhisar'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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