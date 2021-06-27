Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını kaybetti... Geriye terlikleri ve yarım kalan su şişesi kaldı
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Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını kaybetti... Geriye terlikleri ve yarım kalan su şişesi kaldı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | 3. Sayfa

Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını kaybetti.

Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını kaybetti... Geriye terlikleri ve yarım kalan su şişesi kaldı

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde aşırı sıcak havada dinlenmek için bir binanın önüne oturan bimekan şahıs, fenalaşarak hayatını kaybetti. Şahıstan geriye ise giydiği terlikleri ve yarım kalan su şişesi kaldı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 620 sokak üzerinde saat 15.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Kabakçı sokak üzerinde bulunan binanın önünde aşırı sıcak havada dinlenmek için bir süre oturdu. Daha sonra Kabakçı'nın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine 155 polis ekipleri geldi. Ekipler, olay yerini güvenlik şeridi ile çevirerek delil incelemesinde bulundu. Şahsın üzerinden çıkan kimlikte yapılan araştırmada bimekan şahıs olduğu tespit edildi. Öte yandan şahsın giydiği terliklerinin ve içtiği su şişesinin hemen yanında olduğu görüldü.

Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını kaybetti... Geriye terlikleri ve yarım kalan su şişesi kaldı
Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını kaybetti... Geriye terlikleri ve yarım kalan su şişesi kaldı
Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını kaybetti... Geriye terlikleri ve yarım kalan su şişesi kaldı
Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını kaybetti... Geriye terlikleri ve yarım kalan su şişesi kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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