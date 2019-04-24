Golfün Yıldızları Samsun'da

28 Nisan tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde düzenlenecek. Toplam ödülü 200 bin Euro olan organizasyonda 9'u Türk toplam 156 oyuncu sahaya çıkacak.

Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve bu yıl altıncı kez gerçekleştirilecek Turkish Airlines Challenge, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan, İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle 25-28 Nisan tarihleri arasında Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde düzenlenecek. European Challenge Tur takviminde yılın ikinci turnuvası olarak oynanacak müsabakalarda toplam 200 bin Euro para ödülü dağıtılacak.

30'a yakın ülkeden 156 oyuncunun katılacağı Turkish Airlines Challenge'da, 4'ü profesyonel toplam 9 Türk oyuncu sahaya çıkacak. Organizasyonda Türk sporculardan, profesyonellerde Ali Altuntaş, Fahrettin Kök, Bülent Karataş, Hamza Sayın, amatörlerde Taner Yamaç, Berk Çelik, Emre Uyar, İbrahim Tarık Arslan ve Orkunhan Kaplan mücadele edecek. 25-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek turnuva için sporcular bugün Pro-am organizasyonu düzenledi.

"Sporcular, Samsun'daki sahaya şaşıracaklar"

Turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Nahtoğlu, "Challenge Tour'u bu sene özellikle Samsun'da yaptık. Her yıl Antalya'da yapılıyordu. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı münasebetiyle turnuvayı onore etmek için Samsun'a geldik. Çok güzel bir organizasyon olacak. Turnuvanın Samsun'a golf havasını vereceğini düşünüyoruz. 30 ülkeden 156 sporcu turnuvada boy gösterecek. Türkiye'den de 9 sporcu katılıyor. Çok güzel bir 5 gün geçireceğiz. Samsun golf sahası kısa ama zor bir saha. Turnuvaya katılan oyuncuların da Samsun'da böyle bir saha görüp, şaşıracaklarından eminim. Denizin doldurulup, buraya saha yapıldığını duyunca daha da çok şaşırıyorlar. Önemli olan sporcuların, golf için Türkiye'nin başka yerlerine de gelmeleri. Son 10 yıldır uluslararası turnuvalar yapılıyor ama hepsi Antalya'da yapılıyor. Bu turnuvanın Samsun'da yapılması Türkiye golfü için de güzel bir şey. Umarız herkes, Samsun'daki golf sahasının değerini daha iyi anlarlar" dedi.

Turkish Airlines Challenge'da ikinci raundun ardından ilk 60'a giremeyen sporcular elenecek. Turnuvanın son iki gününde sıralamaya giren golfçüler, ödül için mücadele edecekler. - SAMSUN

Kaynak: İHA