Golfün Kalbi Samsun'da Attı

Türkiye'de golf turizminin gelişmesine öncülük eden Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun'da şampiyonlar belli oldu. Yerli ve yabancı 80 sporcunun yarıştığı dev organizasyonda erkeklerde Hüseyin Demirağ, kadınlarda Elvina Kaya mutlu sonu ulaştı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun, dünya standartlarında dizayn edilen 18 çukurlu Samsun Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi. İş, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin katıldığı organizasyonda Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kemer Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kramer, KKTC Golf Federasyonu Başkanı Soner Yetkili ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da boy gösterdi.

Samsun Atakum Sahili'nde yer alan Samsun Golf Kulübü'nün sahasında, iki tur üzerinden oynanan Turkcell Platinum Golf Challenge'ta sporcular, Erkekler A-B-C, Kadınlar, Takım ve Gross olmak üzere 6 ayrı kategoride yarıştı. Öte yandan turnuvada en çok adım atan oyuncu da 'TURKSPORU Özel Ödülü: En Sportif Golf Oyuncusu Ödülü'ne de sahip oldu. Karadeniz'in ilk ve tek golf sahası olmasının yanı sıra dünya standartlarında özellikleriyle dikkat çeken sahada düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun ödül töreniyle sona erdi.

Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun kazananları

Erkekler A: Hüseyin Demirağ

Erkekler B: Ali Xiaowei Gong

Erkekler C: Shen Li

Kadınlar: Elvina Kaya

Takım: Bodrum Golf Kulübü

Gross: Durmuş Keçeli

TURKSPORU Özel Ödülü: Ahmet Çağıl (25 bin 428 adım)