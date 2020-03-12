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Antalya, serik, Spor

Golfte tek vuruşla 385 metrelik atış yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapan Alman golfçü Martin Borgmeier, tek vuruşta 385 metrelik atış yaptı.

12.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:28
Golfte tek vuruşla 385 metrelik atış yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapan Alman golfçü Martin Borgmeier, tek vuruşta 385 metrelik atış yaptı.

ABD'de düzenlenecek En Uzun Vuruş Golf Turnuvası öncesi Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki kampa giren Alman golfçü Martin Borgmeier, antrenman yaptığı golf sahasındaki diğer oyuncular ve golf kulübü yöneticilerine yönelik bir gösteri yaptı. Alman golfçü Borgmeier tek vuruşta 385 metrelik bir atış yaparak, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alman golfçü Martin Borgmeier'den görüntülerVuruş anından görüntüler

Detaylar


Kaynak: DHA

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