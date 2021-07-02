Golfte federasyon kupasının birinci günü sona erdi
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Golfte federasyon kupasının birinci günü sona erdi

Golfte federasyon kupasının birinci günü sona erdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan, TGF Federasyon Kupası Marmara Golf Sahası'nda başladı.

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan, TGF Federasyon Kupası Marmara Golf Sahası'nda başladı. Üç gün sürecek organizasyonun ilk gününde 18 yaş altı sporcular sahaya çıktı.

Federasyon kupasında Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İGK, Ataşehir Golf Kulübü, İGGA, Kuşadası Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ant. Bahçeşehir, Ankara  Golf Kulübü, Bahçeşehir GJK, Marmara Golf Kulübü, Atayurt S.K., Başkent GSK, National BGK'dan 18 yaş altı 75 sporcu mücadele etti. 

İlk günün ardından erkekler A kategorisinde National BGK'dan Veli Buğra Kuş 36 stableford skorla 1'inci, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü'nden Dara Muhammet Saf 34 stableford skorla 2'nci, Kemer Golf Kulübü'nden Mert Karabıyık 32 stableford skorla 3'üncü sırada yer aldı. Genç kızlar A kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Mina Gençoğuz 37 stableford skorla 1'nci, İGGA sporcularından Duru Yıldırım 36 stableford skorla 2'nci, Hazal Asya Şahin 36 stableford skorla 3'üncü oldu. Erkekler B kategorisinde 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü'nden Can Kayra Taşkın 41 stableford skorla 1'inci, Marmara Golf Kulübü'nden Mustafa Gürkan Özyazıcı 41 stableford skorla 2'nci, Ankara Golf Kulübü'nden Nuh Acar 39 stableford skorla 3'üncü olurken, genç kızlar B kategorisinde ise Ataşehir Golf Kulübü'nden Defne Kösoğlu 48 stableford skorla 1'nci, İstanbul Golf Kulübü'nden Beril Naz Koç 42 stableford skorla 2'nci, İGGA'dan Derin Kantar 42 stableford skorla 3'üncü sırada yer aldı.Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlendi. Kazananlara ödüllerini TGF İdari Direktörü Raif Özgür Hacıbektaşoğlu, Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Selahattin Özdoğan, Marmara Golf Kulübü Başkanı Hakan Özyazıcı ve TGF Milli Takım Antrenörü Şenol Bay takdim etti.Organizasyonun 2'nci gününde sahaya erkekler A,B ve kadınlar A,B kategorilerinde oynayacak sporcular ile 8-13 yaş akademi sporcuları sahaya çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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