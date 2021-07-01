Golfte federasyon kupası heyecanı yarın başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Golfte federasyon kupası heyecanı yarın başlayacak

Golfte federasyon kupası heyecanı yarın başlayacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Golf Federasyonunun düzenlediği TGF Federasyon Kupası, yarın Marmara Golf Sahası'nda başlayacak.

Türkiye Golf Federasyonunun düzenlediği TGF Federasyon Kupası, yarın Marmara Golf Sahası'nda başlayacak.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Silivri'de yer alan Marmara Golf Sahası'nda yapılacak turnuva 4 Temmuz Pazar günü sona erecek. Organizasyonun ilk gününde 18 yaş altı sporcular sahaya çıkacak. İkinci günde erkekler ile kadınlar A, B kategorilerinde yarışacaklar. Üçüncü günde ise erkekler C kategorisi ile 8-13 yaş akademi saha oyuncuları mücadele verecek.

Federasyon Kupası'nda Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İGK, Ataşehir Golf Kulübü, İGGA, Kuşadası Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, AGGSK, Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü,Serik BGA, Ant. Bahçeşehir, Ankara Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Bahçeşehir GJK, Marmara Golf Kulübü, Atayurt S.K., Başkent GSK, Moda Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, National BGK, Taurus Golf Kulübü yer alacak.

Şampiyonada ayrıca ferdi lisanslı sporcular da mücadele edecek. Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek.

Geçen sene yine Marmara Golf Sahası'nda yapılan müsabakaların şampiyonu, 71 (-1) gross skorla İstanbul Gençler Golf Akademisinden Ilgın Zeynep Denizci olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaştı
Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Cristiano Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Golfte federasyon kupası heyecanı yarın başlayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:51:05. #1.15#

title