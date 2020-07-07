Golfcüler yeşil çayırlara döndü ARDAHAN'da, pandemi nedeniyle bir süredir yapılamayan golf sporcuları, yeni normalleşme süreci kapsamında yeniden başladı.

ARDAHAN'da, pandemi nedeniyle bir süredir yapılamayan golf sporcuları, yeni normalleşme süreci kapsamında yeniden başladı. Golfçü çocuklar, çayırda antrenman yaparak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Türkiye şampiyonasına katılan ve bugüne dek sayısız madalya kazanan golfçu çocuklar, şampiyonaya hazırlanırken, Covid-19 salgını nedeniyle bir süre çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla 12 sporcu, yeniden yeşil çayırlarda golf oynamaya başladı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Golf Antrenörü Hakan Fırıncı'nın verdiği eğitimle her gün yaklaşık 4 saat golf antrenmanı yapan çocuklar, hem golf öğreniyor hem de güzel vakit geçiriyor.

Günde 4 saat antrenman ile Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını söyleyen Antrenör Fırıncı, "Pandemi sürecinin normalleşmesiyle birlikte izinlerimiz çıktı biz de golfçüler olarak yeşil sahalara geri dönüş yaptık. Türkiye şampiyonasına doğal ortamlarda antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Golf kendi içinde 4 metre güvenlik mesafesi isteyen bir spor branşıdır. Onun için sosyal mesafeyi otomatikman uygulamış oluyoruz. Ardahan'da mevsim şartları nedeniyle süre kısa ama günde 4 saat antrenman yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Sporcular ise pandemi sürecinde evde olduklarını, sürecin normalleşmesiyle yeşil çayırlarda şampiyonaya hazırlandıklarını, güzel vakit geçirdiklerini ve görüşemedikleri arkadaşlarıyla görüştükleri için de mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA