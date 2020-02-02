Golfçüler depremzedeler için sahaya çıktı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere golf turnuvası düzenlendi.
ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin de, "Geçen günlerde ülkemizde gerçekleşen deprem çok acı sonuçlar doğurdu. Yaralılarımız ve kaybettiğimiz insanlar var. Tabii bu deprem bizi derinden yaraladı. Biz de Antalya'daki golf camiası ve Taurus Golf Kulübü olarak bir nebze de olsa destek verebilir miyiz diye bir turnuva düzenledik. Turnuvanın geliri ve arkadaşlarımızın bağışlarıyla depremzedelere az da olsa bir faydamız olursa ne mutlu bize. Geliri deprem bölgesinde kullanmak üzere yetkililere teslim edeceğiz" diye konuştu.
- Antalya