Golf: Turkish Airlines Challenge

Samsun'un ev sahipliğinde yapılan Turkish Airlines Challenge turnuvanın üçüncü raundunda Polonyalı Adrian Meronk, toplamda 195 (-21) vuruşla liderliğe yükseldi.

Turkish Airlines Challenge, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda devam ediyor.

Organizasyonun üçüncü gününde elemeyi geçen Almanya, Güney Kore, İngiltere, Hollanda, Fransa, Güney Afrika, Danimarka, İspanya, İrlanda, Finlandiya, İskoçya, Polonya, İtalya, İsviçre, Portekiz, Avusturya, Kolombiya ve Galler'den 60 sporcu sahaya çıktı.

Turnuvanın üçüncü raundunun sonunda Polonyalı Adrian Meronk, toplamda 195 (-21) vuruşla lider oldu.

İkinci günün lideri Danimarkalı Mark Flindt Haastrup ise toplamda 196 (-20) vuruşla ikinci olurken, İngiliz oyunculardan Ben Stow ve Matthew Jordan toplamda 197'şer (-19) vuruşla üçüncü sırayı paylaştı.

Üçüncü günü -10 ile tamamlayarak günün en iyi skorunu yapan Avrupa Turu'nun ünlü oyuncularından Fransız Gregory Havret, otuz sıra birden yükselerek toplamda 200 (-16) vuruşla dokuzunculuğa çıktı.

Turkish Airlines Challenge, yarın oynanacak final raundunun ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA