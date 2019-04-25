Golf: Turkish Airlines Challenge

Avrupa Challenge Turu'nun Türkiye ayağı "Turkish Airlines Challenge" golf turnuvası, Samsun'da başladı.

Dünyanın dört bir yanından şampiyon adaylarının Avrupa, Afrika ve Asya'nın çeşitli yerlerinde mücadele ettikleri bir platform olan ve 1987 yılından bu yana düzenlenen organizasyonun Türkiye ayağı müsabakaları, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle, Samsun'da Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda yapılıyor.

Toplam 200 bin avro ödüllü, yılın ikinci organizasyonu olarak oynanan turnuvada, İngiltere, Fransa, İspanya, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, İskoçya, Danimarka, İrlanda, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya, Almanya, İsveç, Avusturya, Güney Kore, Avustralya, Norveç, Galler, Finlandiya, Çekya, Şili, Kanada, Türkiye, Kolombiya ve Portekiz'den 156 golfçü mücadele ediyor.

"Turkish Airlines Open"ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf turnuvası olma özelliğini taşıyan "Turkish Airlines Challenge", 28 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA