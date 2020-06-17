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Golf turizminde hedef Ekim ayında açılacak yeni sezon

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, korona virüsten her sektörün olduğu gibi golf turizmininde olumsuz etkilendiğini, bu nedenle asıl hedeflerini Ekim ayında açılacak yeni sezona çevirdiklerini söyledi.

Golf turizminde hedef Ekim ayında açılacak yeni sezon
17.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:05

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, korona virüsten her sektörün olduğu gibi golf turizmininde olumsuz etkilendiğini, bu nedenle asıl hedeflerini Ekim ayında açılacak yeni sezona çevirdiklerini söyledi. Golf sporunun sosyal mesafeye çok uygun bir spor branşı olduğunu vurgulayan Şahin, "Dört kişi oyuna çıkıyor ve 2 metrelik mesafe korunuyor. Golf sahalarında 18 bayrak direği var, bunlara dokunmamak için de bir aparat geliştirdik" dedi.

Antalya bölgesindeki golf sahalarının 30 ülkeden 150 bin golfçüyü ağırladığını belirten Şahin, Belek bölgesindeki golf sahaları ve otellerin standartlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi. Şahin, yabancı golfcülerin Belek bölgesini tercih ettiğini belirterek, kentte golfün ağırlıklı olarak Ekim-Mayıs ayı dönemleri arasında yapıldığını söyledi. Şahin, "Ancak virüs nedeniyle hem oteller hem de golf sahaları kapandı. Şimdi bazıları açıldı ama yabancı turist yok. Türkiye'ye yabancı turist akışının Temmuz ayından sonra başlaması bekleniyor. Ancak yaz aylarında çok fazla golfçü hava şartları nedeniyle gelmez. Bizim beklentimiz Ekim ayı. Ekim ayı ile golfçüler gelmeye başlayacaktır. Biz sahalarımıza ve otellerimize güveniyoruz" diye konuştu.

"Gerekli önlemler alınıyor"

Golf sahalarında korona virüsü önlemek adına sıkı tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Şahin, "Virüs nedeniyle faaliyetlerine ara veren 16 golf sahası, bölgedeki otellerin misafirleri ile birlikte bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmeye başladı. Salgınına karşı önlemler alınıyor. Sporcuların oyun alanları dizayn edildi, soyunma odaları kapatıldı. Küresel sorun haline gelen salgına karşı golf sahalarında da gerekli önlemler alınıyor. Avrupa'da ve Amerika'daki golf sahalarında nasıl tedbirlerin alındığını inceleyip, bu doğrultuda dünya standartlarına uygun düzenlemeleri yapıyoruz. Türkiye Golf Federasyonunca belirlenen kriterleri tüm sahalara uyguluyoruz" dedi.

"Golf, sosyal mesafeye uygun bir spor branşı"

Salgına karşı öncelikli kuralın sosyal mesafe olduğunu kaydeden Şahin, golf sporunun da sosyal mesafeye çok uygun bir spor branşı olduğunu vurguladı. Şahin, "Dört kişi oyuna çıkıyor ve 2 metrelik mesafe korunuyor. Golf sahalarında 18 bayrak direği var, bunlara dokunmamak için de bir aparat geliştirdik. Topunuz bayrağın bulunduğu deliğe girdiğinde, bu topu tekrar alabilmek için bayrağın sapındaki aparata dokunuyorsunuz ve topunuzu alıyorsunuz. Direğe dokunmadan topunuzu almış oluyorsunuz. Sahada tırmıklar olurdu, artık bunları da kaldırıyoruz. Soyunma odaları da kapandı. Grup halinde gelen misafirlerin rezervasyon işlemlerini de bir kişi yapıp, dağıtacak. Sporcuların sahaya girmeden önce ateşleri ölçülecek. Bunun takibi kulüpteki doktor tarafından yapılacak. Bir sorun görünürse gerekirse hastaneye yönlendirilecek. Golf araçlarında da düzenleme yapıyoruz. Araçların misafirlere verilmeden önce dezenfekte edilecek. Araçlar da kişinin kendi kullanımına özel olacak ve el bagajlarında olduğu gibi etiketleme yapılacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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