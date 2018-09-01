"Golf, Turizm İçin Önemli"

Turnuva öncesi açıklamalarda bulunan Golf Federasyonu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Golf sadece spor değil, aynı zamanda turizm için çok önemli bir kapı" dedi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise "Turkcell olarak golf sporunu desteklemeye devam edeceğiz. Böyle güzel sahalar ülkemize değer kazandıracak" ifadelerini kullandı.

Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl ilki düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun Turnuvası'nda ilk vuruş yapıldı. Ulusal ve uluslararası 80 sporcunun mücadele edeceği turnuvada Türkiye Golf Federasyonu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kemer Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kramer ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu gibi isimler yer aldı.

Turnuvada konuşan Turkcell Genel Müdür Terzioğlu, Samsun'un 18 çukurlu golf sahasının açılışını bu büyük organizasyonla yapmaktan mutluluk duyduklarının altını çizdi, "Turizmimizin ve turizm gelirlerimizin gelişimi açısında golfü önemsiyorum. Türkiye'nin dört bir yanında böyle sahaların olması, ülkemize değer kazandıracak. Turkcell olarak golf sporunu desteklemeye ve golf turizmine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Golf Federasyonu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell'e teşekkür ederek konuşmasına başlarken şu ifadeleri kullandı: "Turkcell'i golfün içerisinde görmek bizleri gururlandırıyor. Golf sadece bir spor değil. Aynı zamanda bir turizm kapısı. Geçen sene 130 binin üzerinde turist ülkemize geldi ve 160 milyon euro civarında bir para ülkemize girdi. Bunun gelişebilmesi için sponsor destekleri çok önemli. Bu vesileyle yanımızda olan Turkcell'e tekrar teşekkür ediyorum."

Dünya standartlarında 18 delikli saha

Samsun Atakum Sahili'nin başında, Atakum ilçesinin hemen girişinde yer alan Samsun Golf Sahası, dünya standartlarında özellikler barındırıyor. Samsun Golf Kulübü, Karadeniz'in ilk ve tek golf sahası olmasının yanı sıra, deniz dolgusuyla yapılan dünyadaki ilk saha özelliğini de taşıyor. 650 dönümlük açık alana kurulan sahada 18 çukur bulunuyor. Saha, zorluk derecesinin yüksek olması nedeniyle golfçülerin ilgi odağı oldu. USGA standartlarına uygun olarak ünlü golf mimarı Kevin Ramsey'in tasarladığı tesis, modern fitness salonu ve restoran da içinde bulunduruyor.

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