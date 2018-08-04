Golf: Tgf Yerel Yıldızlar Turu Minikler
Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2018 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Samsun 4. ayak müsabakaları tamamlandı.
Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2018 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Samsun 4. ayak müsabakaları tamamlandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'ndaki organizasyonda, Samsun Golf Kulübünden 35 sporcu mücadele etti.
Minik erkekler A kategorisinde Selami Ulus Özdemir 23 stableford skorla birinci, Ahmet Yavuz Akar 21 stableford skorla ikinci, Baran Sarı aynı (21) stableford skorla üçüncü, minik kızlar A kategorisinde Öykü Alav 21 stableford skorla birinci, Nisa Güney aynı (21) stableford skorla ikinci, Mısra Nur İnan 18 stableford skorla üçüncü oldu.
Minik erkekler B kategorisinde Adem Aziz Gadiş 20 stableford skorla birinci, Zafer Baran Tongal 18 stableford skorla ikinci, Tolga Günel aynı (18) stableford skorla üçüncü, minik kızlar B kategorisinde Sevde Ada Koçak 16 stableford skorla birinci, Yaprak Eminoğlu aynı (16) stableford skorla ikinci, Aslı Göksel 15 stableford skorla üçüncü sırada yer aldı.
Turnuvada dereceye giren sporcular final raundunun ardından düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldı.
Müsabakalarının 5. ayağı, 15 Ağustos Çarşamba günü Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda yapılacak.