Golf: Tgf Yerel Yıldızlar Turu Minikler
Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2018 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Samsun 3. ayak müsabakaları yapıldı.
Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2018 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Samsun 3. ayak müsabakaları yapıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Samsun Golf Kulübünden 37 sporcu mücadele etti.
Minik erkekler A kategorisinde Yağız Efe Karataş 22 stableford skorla birinci, Baran Sarı 21 stableford skorla ikinci, Ahmet Yavuz Acar 18 stablefors skorla üçüncü, minik kızlar A kategorisinde Nehir Aracı 26 stableford skorla birinci, Mısra Nur İnan 25 stableford skorla ikinci, Nisa Güney 22 stableford skorla üçüncü oldu.
Minik erkekler B kategorisinde Emir Aktimur 26 stableford skorla birinci, Adem Aziz Gadiş 25 stableford skorla ikinci, Yağız Veli Yıldız 19 stableford skorla üçüncü, minik kızlar B kategorisinde Sura Nisa Bahadır 18 stableford skorla birinci, Ada Kara 15 stableford skorla ikinci, Sevde Ada Koçak 14 stableford skorla müsabakayı üçüncü sırada tamamladı.
Turnuvada dereceye giren sporcular final raundunun ardından düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldı.
TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Samsun 4. ayak müsabakaları yarın Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda yapılacak.