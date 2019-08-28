Golf: Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası

28.08.2019 18:56

Türkiye Golf Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, birinci tur müsabakasıyla başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk turunda 14 kulüpten 71 oyuncu sahaya çıktı.

Birinci turun ardından erkekler grossta National AGGA'dan Berk Çelik 76 (+4) gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 77 (+5) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübünden Onur Telli ise 78 (+6) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kemer Golf Kulübünden Mina Gençoğuz 76 (+4) gross skorla birinci, İGGA'dan Begüm Yılmaz 78 (+6) gross skorla ikinci, National BGK'den İrem Demir 79 (+7) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler A kategorisinde National BGK'dan Veli Buğra Kuş 71 net skorla birinci olurken, National AGGA'dan Berk Çelik ve Sueno Golf Kulübünden Cengiz Gülmez yetmiş ikişer net skorla ikinciliği paylaştı. Taurus Golf Kulübünden Durmuş Keçeli 73 net skorla üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar A kategorisinde ise Kemer Golf Kulübünden Mina Gençoğuz 70 net skorla birinci, İGGA sporcularından Begüm Yılmaz 73 net skorla ikinci, Ilgın Zeynep Denizci 74 net skorla üçüncü basamakta bulundu.

Erkekler B kategorisinde de Kemer Golf Kulübünden Can Çelikoğlu 67 net skorla birinciliği elde etti. Antalya Bahçeşehir'den Hüseyin Baser Çamur 68 net skorla ikinciliği alırken, National BGK'den Hasan Şekeroğlu ve Bodrum Golf Kulübünden Demir Kırımgeri yetmiş üçer net skorla üçüncülüğü paylaştı.

Kadınlar B kategorisinde National BGK'den Sümeyye Nur Güler ile Klassis Golf Kulübünden Nazlı Yıldız altmış dokuzar net skorla birincilik kürsüsünde yer aldı. Kemer Golf Kulübünden Delfin Filiz 71 net skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübünden Duru Narin 74 net skorla ilk turu üçüncü sırada tamamladı.

Dört gün sürecek şampiyonanın final turunun ardından, dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Kazanan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası kupasının üzerine ismini yazdıracak.

Kaynak: AA