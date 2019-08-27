Golf: Spor Toto Tu¨rkiye Amato¨r Ac¸ık S¸ampiyonası

Türkiye Golf Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak.

27.08.2019 12:16
Golf: Spor Toto Tu¨rkiye Amato¨r Ac¸ık S¸ampiyonası

Türkiye Golf Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Marmara Golf Sahası'nda dört gün sürecek şampiyonada 13 kulüpten 72 sporcu mücadele edecek.

Geçen yılki organizasyonda Klassis Golf Kulübü sporcularından Damla Bilgiç şampiyon olmuştu.

Kaynak: AA
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