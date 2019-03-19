Golf Sahalarının Etkisiyle Turizmde Doluluk Oranları Artıyor

– Türkiye'de, özellikle Akdeniz bölgesi ve İstanbul'da yoğunlaşan golf sahalarının etkisiyle, turizmde doluluk oranları da yükseliyor.

Türkiye'nin üst üste düzenlediği golf turnuvaları ile rakipleri İspanya ve Kuzey Afrika ülkelerinin dikkatini çekmeye başladığını belirten Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, sadece Antalya'nın Belek bölgesinde 2018 yılında, önceki yıla oranla golf oyununun yüzde 71 yükseldiğine dikkat çekti. Öztürk, 2019 yılına da iyi başladıklarını söyled "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 30 civarı bir doluluk oranına ulaştık. Rezervasyonlar devam ediyor. Geçen yılın verilerine göre Türkiye'de 27'si Antalya, dördü İstanbul, ikisi Bodrum, ikii Ankara, biri Aydın ve biri de Samsun'da olmak üzere toplam 18 tesiste 37 golf sahası bulunuyor" dedi.

Kış döneminde otellerin en önemli gelir kaynaklarının golf müşterisi, toplantı grupları ve futbol takımları kamplarından oluştuğunu vurgulayan Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Futbol kampları iki ya da üç ay devam eder. Toplantı grupları biraz daha yaygın olabilir, ama onun da zamanlaması belli değil. Golf ise en düzgün dağılan bir turizm alanıdır. Haliyle bizler için en istikrarı olan golf sporu müşterisidir. Bir yıl öncesinden rezervasyon yaparlar. Bu da oteller için sezon hazırlıklarının en planlı şekilde işlemesi demektir. Golf sezonu Eylül'de başlar Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yükselir.

"Dünyanın en büyük golf turnuvalarından biri olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na üç kez üst üste ev sahipliği yaptık. Yine geçtiğimiz günlerde beş kez üst üste gerçekleştirilen Avrupa'nın en büyük Pro–Am turnuvası olan Regnum Carya Pro–Am turnuvasının ev sahibiydik. Öztürk ailesi olarak golf sporunun gelişmesine her zaman en büyük desteği vermeye devam edeceğiz." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA