ANTALYA (AA) - Golf Mad Junior Open 2022 turnuvası Antalya'da başladı.

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cornelia Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvaya 14 ülkeden 3 kategoride 112 golfçü katılıyor.

Sporcular 3 gün boyunca 54 çukurda şampiyon olabilmek için yarışacak.

Organizasyona Türkiye, Bulgaristan, İsviçre, Ukrayna, Rusya ve Polonya ise milli takım düzeyinde katılım sağladı.

Turnuva hakkında bilgi veren Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, "Bu turnuva dünya sıralamasına puan verecek. Bazı ülkeler milli takımlarıyla katıldı. Turnuvada 12 yaş altı, 16 yaş altı ve 21 yaş altı olmak üzere toplam 3 kategori var. Milli takım oyuncularımız için de çok büyük tecrübe olacak." ifadelerini kullandı.

Golf Mad Junior Open'a milli takım olarak katıldıklarını aktaran Ukrayna Golf Federasyonu Genel Sekreteri Vlodimir Pilipenko, "Organizasyon, özellikle genç golfçüleri hedef aldığı için çok önemli. Bu tür turnuvaların çoğalması faydalı olacaktır. Birçok ülkeden katılım olması da genç oyuncularımıza tecrübe kazandıracaktır." diye konuştu.

Turnuva 19 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.