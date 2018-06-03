Golf: Federasyon Kupası

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) faaliyet takviminde yer alan TGF Federasyon Kupası mücadelesi Samsun'da sona erdi.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde 2 gün süren organizasyona, 14 takımdan 66 sporcu katıldı.

TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Federasyon Kupası oyunlarına 1997 yılında başladıklarını söyledi.

Federasyon Kupası'nın hemen hemen federasyonla yaşıt olduğunu belirten Ağaoğlu, "İki yıldır üst üste Samsun'daki golf sahamızda bu müsabakayı tertipliyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde de TGF Federasyon Kupası Samsun'da oynanacak. Hem bu sahanın çok mücadeleci bir saha olması oyuncularımıza ayrı bir tecrübe kazandırıyor hem de bu sene Akdeniz müsabakasına katılacak oyuncularımız açısından iyi bir hazırlık müsabakası niteliğinde değerlendirilebilir." diye konuştu.

Ağaoğlu, Samsun'daki sahanın, önümüzdeki süreçte uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Samsun'un uluslararası arenada da isminin golf ile anılmasına vesile olacak bir sahadır. Bu sahayı Türk golfü ve ülke sporuna kazandıran başta Yusuf Ziya Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Dün biraz hava rüzgarlıydı, oyuncularımız biraz zorlanmış ama bugün oldukça güzel bir havada geçiyor. Hem güneş olarak hem de nem oranı ve rüzgarın azlığı mücadeleyi daha da zevkli hale getirdi. Katılım olarak hedeflediğimiz sayıya ulaştığımız için oldukça mutluyuz."

Toplam 36 çukurda oynanan müsabakalarda erkek ve kadın golfçüler, "A" ve "B" olmak üzere iki ayrı kategoride sahaya çıktı. Toplam iki raunt oynanan şampiyonanın sonucunda TGF Federasyon Kupası şampiyonu 140 vuruşla Tamer Yamaç oldu.

Erkekler grossta Tamer Yamaç birinciliği, Mutlu Güner ikinciliği, Berk Çelik üçüncülüğü elde ederken, kadınlar grossta Sena Ersoy birinci, Damla Bilgiç ikinci, İrem Demir üçüncü oldu.

Erkekler A kategorisini Orkunhan Kaplan birinci, İbrahim Tarık Aslan ikinci, Nevzat Habalı üçüncü, kadınlar A kategorisini ise Sena Ersoy birinci, Ayşe Demir ikinci, Petek Peker üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler B kategorisinde Cem Başpınar birinci, Turgut Akcan ikinci, Hasan Şekeroğlu üçüncü olurken, kadınlar B kategorisinde Hatice Kübra Ertan birinciliği, Hatice Yağmur Demir ikinciliği, Selen Oral ise üçüncülüğü elde etti.