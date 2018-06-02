Golf: Federasyon Kupası

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) faaliyet takviminde yer alan, TGF Federasyon Kupası, Samsun'da başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünde gerçekleştirilen turnuvaya 66 sporcu katılıyor.

Toplamda 36 çukurda oynanacak müsabakalarda erkek ve kadın golfçüler, "A" ve "B" kategorileri olmak üzere iki ayrı kategoride sahaya çıktı.

İlki 1998 yılından yapılan ve Türkiye Golf Federasyonunun en prestijli organizasyonları arasında bulunan TGF Federasyon Kupası'nın bu yıl 20'ncisi düzenleniyor.

İki raund yapılacak şampiyona, yarın sona erecek. Kazanan sporcu, TGF Federasyon Kupası'nın üzerine ismini yazdıracak.

TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, turnuvanın 20'nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Turnuvanın yıllardır Türkiye'de genç oyuncularla senyör golfçüleri buluşturan bir organizasyon olduğuna işaret eden Ağaoğlu, etkinliklerin bir bölümünü Samsun'da düzenleyerek dünyada deniz dolgusu ile yapılan ilk golf sahasını tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti.