: Göletteki sızıntı nedeniyle 2 köy tedbiren boşaltıldı

20.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:44

Uşak'ın Banaz ilçesinde Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Göleti'ndeki su sızıntısı nedeniyle 2 köyün tedbiren boşaltıldığı bildirildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde göletin gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlendiği, göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince anında güvenlik önlemi alındığı belirtildi.

Yetkili makam ve mercilerin bilgilendirilerek vatandaşların uyarıldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılmış, boşaltma işlemlerine başlanmıştır. Herhangi bir can kaybı yaşanmaması için Hatıplar ve Banaz köylerinin tedbiren boşaltılmasına karar verilmiş, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılması çalışmalarına başlanmıştır. Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemeler sürmektedir."

Kaynak: AA

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