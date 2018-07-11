Göletteki Balık Ölümleri Korkuttu

SİVAS merkezde bulunan Serpincik Göleti'nde 4 gündür görülen balık ölümleri endişe yarattı.

Sivas merkeze 9 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik Göleti'nde cumartesi günü başlayan balık ölümleri bölge halkında endişeye neden oldu. Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, ölümlerin yaşandığı Serpincik Göleti'nde inceleme yaptı, numune aldı. Balıklar ve sudan alınan numunelerin ilgili laboratuvarlara gönderildiğini ve sonuç beklendiğini aktaran yetkililer, ölümlerin, havaların ısınmasına bağlı olarak su debisindeki ve sudaki oksijen miktarında azalmadan kaynaklandığının değerlendirildiğini bildirdi.

Amatör balıkçılıkla uğraşan Gökhan Fil (34) ise yıllardır göle balık tutmak amacıyla gittiğini, hiç bu yılki kadar balık ölümüne rastgelmediğini söyledi. Fil, "Balık tutmak için buraya geldim fakat böyle ölü balık manzarasıyla karşılaştık. Sivaslıyım, buraya sık sık geliyorum. Böyle bir manzarayla karşılaşmamıştım. İlk defa burada, bu kadar ölü balık görüyorum. İşin garip tarafı, ölen bütün balıklar kefal. Burada iki cins balık var; kefal ve sazan. Sazanlar ölmemiş, kefaller ölmüş. Göl suyu çok çekilse bile böyle bir ölümle karşılaşmamıştım. Dün görmüştüm bu ölü balıkları, bugün tekrar geldim, dip tarafta olduğunu sanıyordum, meğer gölün her tarafında ölü balıklar var. Buna bir tarım ilacı sebep oldu diye düşünüyorum. Çünkü havalar Sivas'ta bu sene o kadar sıcak gitmedi. Suyun oksijen oranının düştüğünden olacağını sanmıyorum. En azından benim kendi görüşüm bu şekilde. Daha önceki yıllarda gölün suyu çok çekildiği halde şimdiye kadar bu şekilde balık ölümüyle karşılaşmamıştım" dedi. - Sivas