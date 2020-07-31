Gölette mahsur kalan mandayı AFAD ekipleri kurtardı
Erzurum'un Tortum ilçesinde gölette mahsur kalan manda, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
31.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 31.07.2020 23:43
Erzurum'un Tortum ilçesinde gölette mahsur kalan manda, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Tortum ilçesi Kireçli köy yaylasında bir mandanın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dün geceden beri gölette olan hayvanı yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda çıkardı.
Manda sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA