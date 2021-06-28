Gölette Konser Var Telmih Trio
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölette Konser Var Telmih Trio

Gölette Konser Var Telmih Trio
Habermetre - Haberler | Toplum

Gölette Konser Var Telmih Trio Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Akşamları'nın 01 Temmuz Perşembegünkü konuğu sanatçı Telmih Trio olacak.

Gölette Konser Var Telmih Trio Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Akşamları'nın 01 Temmuz Perşembegünkü konuğu sanatçı Telmih Trio olacak.

15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Gölet'te gerçekleştirilecek olan konser, saat 19. 00'da dinleyicilere keyif dolu anlar yaşatacak.

Etkinlik Türü: Müzik Akşamları

Etkinlik Tarihi: 1 Temmuz 2021, Perşembe

Etkinlik Mekanı: 15 Temmuz Millet Bahçesi Gölet Etkinlik Saati: 19: 00

Aşık Veysel Türküleri - Grup Litros Aşıklık geleneğimizin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel (Şatıroğlu)'in türkülerini birlikte söyleyelim.

Müzik Akşamları-Musa Yasin Savanç Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Akşamları'nın 25 Haziran Cuma günkü konuğu sanatçı Musa Yasin Savanç olacak. 15 Temmuz...

Çocuk Göz Sağlığı - Prof. Dr. Sıtkı Samet Ermiş Çocuk göz sağlığında merak edilenler ve bilinmeyenleri öğrenmek için bu semineri kaçırmayın!

Ayine Akademisyenler, yazarlar, şairler ve müzisyenler bu programda medeniyetlerin başkenti İstanbul'u konuşuyor Radyo Esenler'de dinleyebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Fatih Terim Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölette Konser Var Telmih Trio - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 21:14:18. #1.15#

title