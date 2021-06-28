Gölette Konser Var Telmih Trio

Gölette Konser Var Telmih Trio Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Akşamları'nın 01 Temmuz Perşembegünkü konuğu sanatçı Telmih Trio olacak.

Gölette Konser Var Telmih Trio Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Akşamları'nın 01 Temmuz Perşembegünkü konuğu sanatçı Telmih Trio olacak.

15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Gölet'te gerçekleştirilecek olan konser, saat 19. 00'da dinleyicilere keyif dolu anlar yaşatacak.

Etkinlik Türü: Müzik Akşamları

Etkinlik Tarihi: 1 Temmuz 2021, Perşembe

Etkinlik Mekanı: 15 Temmuz Millet Bahçesi Gölet Etkinlik Saati: 19: 00

Aşık Veysel Türküleri - Grup Litros Aşıklık geleneğimizin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel (Şatıroğlu)'in türkülerini birlikte söyleyelim.

Müzik Akşamları-Musa Yasin Savanç Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Akşamları'nın 25 Haziran Cuma günkü konuğu sanatçı Musa Yasin Savanç olacak. 15 Temmuz...

Çocuk Göz Sağlığı - Prof. Dr. Sıtkı Samet Ermiş Çocuk göz sağlığında merak edilenler ve bilinmeyenleri öğrenmek için bu semineri kaçırmayın!

Ayine Akademisyenler, yazarlar, şairler ve müzisyenler bu programda medeniyetlerin başkenti İstanbul'u konuşuyor Radyo Esenler'de dinleyebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre