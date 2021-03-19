Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor
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Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor

19.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:26
Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde ilçeye bağlı Soydan Mahallesi'nde yaşandı. Siverek'te yaşayan Jiyan Kendiş (19) ile akrabası Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22), dün akşam saatlerinde Soydan Mahallesi'ndeki sulama göletine balık tutmaya gitti. 3 arkadaşın üzerinde olduğu tekne, bir süre sonra rüzgar nedeniyle alabora oldu. Teknede bulunan gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek sudan çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine giden su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı. Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'dan gelen polis ve jandarma ekiplerine bağlı dalgıçlar, gölette yaptığı aramalarda şu ana kadar gençlere ulaşamadı. - ŞANLIURFA

Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor
Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor
Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor
Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor
Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor
Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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