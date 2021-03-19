Gölette kaybolan gençlerden biri bulundu
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Gölette kaybolan gençlerden biri bulundu

19.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:28
Gölette kaybolan gençlerden biri bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Soydan Mahallesi'nde yaşandı. Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Mindeş (24) ve Jiyan Kengiş'i (19) arama çalışmaları 3 gündür sürüyor. Çalışma kapsamında jandarma ve polis dalgıç ekipleri, Jiyan Kengiş'in cansız bedenine ulaştı. Ahmet Mindeş'i arama çalışmaları ise sürüyor. Ekipler, arama çalışmalarını Jiyan Kengiş'in bulunduğu noktada yoğunlaştırdı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de bölgeye giderek ailelerle bir süre görüştükten sonra yetkililerden bilgi aldı. - ŞANLIURFA

Gölette kaybolan gençlerden biri bulundu
Gölette kaybolan gençlerden biri bulundu
Gölette kaybolan gençlerden biri bulundu
Gölette kaybolan gençlerden biri bulundu
Gölette kaybolan gençlerden biri bulundu
Gölette kaybolan gençlerden biri bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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